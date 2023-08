Playoff Europa League 2023/24: l’Ajax ed Olympiacos sul velluto. Pari fra Hacken ed Aberdeen

L’andata dei playoff di Europa League passa a referto con ben 6 vittorie casalinghe, 2 pareggi e 2 vittorie esterne. Chi ha vinto, pur giocando fuori casa, è stata l’Ajax che con una splendida prestazione del gioiellino Kudus e la rete di Brobbey ha rifilato un rotondo 4-1 esterno al Ludogorets. Passa in serata anche l’Olympiacos che chiude l’andata contro il Cukaricki per 3-1 grazie alla doppietta di Kaabi e la rete di Fourtunois.

Vittorie interne, invece, per Slavia Praga (2-0 contro lo Zorya), Dinamo Zagabria (3-1 contro lo Slavia Praga), l’Union SG (2-0 contro il Lugano), lo Slovan Bratislava (2-1 contro l’Aris) ed infine del Lask (3-1 contro Zrinjski). Pareggi che faranno ripartire tutto in estrema e perfetta parità per Hacken contro l’Aderbeen e per Klaksvik contro il Tiraspol.