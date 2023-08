Playoff Conference League 2023/24: il Lille passa nel finale, Fenerbahce a valanga. Pari Eintracht

L’andata dei playoff di Conference League è andata in scena nella serata di giovedì 24, sottolineando, se mai ce ne fosse bisogno che si tratta di una competizione estremamente equilibrata con i valori in campo che si assottigliano. Il Lille ne sa qualcosa: la squadra francese ha dovuto faticare per battere il meno quotato, sulla carta, Rijeka. A decidere la partita conclusasi per 2-1 la rete nel finale di Yoro. Chi non ha faticato è stato il Fenerbahce che, in casa, ha stravinto contro il Twente, infliggendo un roboante 5-1. L’Eintracht Francoforte, fuori casa, ha pareggiato contro il Levski per 1-1 in una partita equilibrata che ha rimandato ogni verdetto alla gara di ritorno in Germania fra una settimana.

Vincono, invece, Besiktas, Viktoria Plzen, Ferencvaros e Nordsjaelland rispettivamente contro Dynamo Kiev, Tobol, Zalgiris e Partizan. Pareggi nei match Sepsi Sf. Gheorghe e Bodo/Glimt (2-2), Midtjylland e Legia (2-2), AZ e Brann (1-1). In serata vince Balkkani contro il Bate Borisvo per 4-1; vittorie esterne per Brugge contro l’Osasuna per 2-1 e per il PAOK contro gli Hearts.