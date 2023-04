Pistoiese, respinto il ricorso: omologato il risultato contro l’Fc Forlì

La US Pistoiese ha comunicato tramite nota ufficiale che il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso della società per la gara contro l’FC Forlì 0-2, disputatasi in data 23/10/2022, dichiarando “inammissibile il ricorso della società arancione e confermato la decisione impugnata”. “Ringraziamo lo studio Chiacchio per il lavoro svolto, sapevamo quanto fosse ardua l’impresa. La sentenza odierna non compromette il nostro cammino, anzi, ci motiva ancor di più a continuare per la nostra strada fino al termine del campionato”, ha dichiarato l’amministratore unico della Pistoiese.