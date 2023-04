Formazioni ufficiali Cremonese-Fiorentina, Coppa Italia 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Cremonese e Fiorentina, sfida valida per la semifinale d’andata della Coppa Italia 2022/2023. Una grande occasione per entrambe le squadre di raggiungere l’atto conclusivo della competizione. La prima gara va in scen allo Stadio Zini, con Ballardini che però deve fare i conti con diversi indisponibili, tra cui Okereke. I viola viaggiano senza Milenkovic, mentre torna Jovic tra i convocati. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 5 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI CREMONESE-FIORENTINA

CREMONESE: in attesa

FIORENTINA: in attesa