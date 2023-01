Piqué, ricoverata d’urgenza la nuova fidanzata: attacco d’ansia per la troppa esposizione mediatica

Secondo quanto riportato da ‘El Periòdico‘, la nuova fidanzata di Gerard Piqué, Clara Chìa Martì, è stata ricoverata d’urgenza in una clinica privata di Barcellona. Il motivo è un attacco d’ansia, dovuto – come spiegato dalla stampa locale – alla troppa pressione sui social. In seguito alla canzone di Shakira, che attaccava Piqué e la sua nuova compagna, la ragazza aveva ricevuto un’esposizione mediatica non indifferente e sembrerebbe aver accusato il colpo.