Lotta, a Zagabria prima tappa Ranking Series: 15 azzurri presenti

Zagabria è pronta ad ospitare la prima tappa delle Ranking Series di lotta. In Croazia si partirà mercoledì 1 febbraio, per poi finire l’8 febbraio con gli ultimi incontri: ogni giornata comincerà alle ore 10 con le eliminatorie, mentre le finali sono previste a partire dalle ore 18. In palio punti per il ranking olimpico, non per qualificarsi ma per il piazzamento nelle pool dopo un’eventuale qualifica.

L’Italia si presenterà al via con ben 15 atleti. Nella lotta libera maschile saranno protagonisti Piroddu, Talamo, Honis e Conyedo, nella lotta femminile Liuzzi, Russo, Esposito, Caneva e Rinaldi ed in quella greco-romana Sandron, Abbrescia, Dariozzi, Minguzzi, Kakhelashvili, e Sotnikov. Insieme agli azzurri partiranno gli allenatori Saglietti, Giunta, Piscitelli, Emmanuele e Salvatore Rinella e Liuzzi, l’arbitro Edit Dozsa e i delegati federali Salvatore Avanzato e Alessandro Saglietti.