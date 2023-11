Pimenta: “Pogba è ottimista, si sta preparando per il ritorno. Gennaio mercato interessante per i brasiliani”

L’agente Rafaela Pimenta, che ha raccolto la grande eredità di Mino Raiola, ha parlato del prossimo mercato invernale che verrà e di Paul Pogba, giocatore della Juventus che sta vivendo un momento particolare dovuto allo stop. L’agente ha parlato di un Pogba che si sta preparando per rientrare. Queste le parole della Pimenta a Sky Sport.

Sul mercato invernale: “Il mercato di gennaio è un mercato molto ridotto, di tanta sostituzione quando qualcuno è infortunato. E’ un mercato interessante per i brasiliani. Dato che il campionato finisce a dicembre e ricomincia a marzo è il momento giusto per far venire brasiliani così le squadre brasiliane si possono preparare e questo facilità l’uscita dei calciatori brasiliani“.

Marcos Leonardo alla Roma? “Questa è una domanda da fare alla Roma. La verità è che lui è pronto per partire quando ci sarà il momento giusto. C’è un prezzo, e c’è stato anche un giusto equilibrio trovato con Santos quando doveva restare ma adesso farà il suo passaggio“.

Su Pogba: “E’ ottimista ed è un gran lavoratore, si sta preparando e quando sarà possibile lui è pronto”