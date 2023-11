Qualificazioni mondiali: il Venezuela accusa il Perù di “sequestro vendicativo” della squadra

Il governo del Venezuela ha accusato il Perù di impedire il rientro in patria all’aereo della nazionale di calcio venezuelana, atterrata ieri nel Paese andino per una partita delle qualificazioni sudamericane per i mondiali.

“Il governo peruviano sta commettendo un nuovo atto arbitrario contro i venezuelani, impedendo all’aereo che deve riportare a casa la nazionale di rifornirsi di carburante“, ha postato nel suo account X il Ministro degli Esteri venezuelano Yvan Gil.

Ha aggiunto che si tratterebbe di un “sequestro vendicativo” per la partita di ieri, finita in un pareggio 1-1. Le autorità peruviane hanno respinto l’accusa sostenendo che a trattenere l’aereo sarebbero delle ‘restrizioni di fornitura di natura commerciale privata, al di fuori del controllo dello Stato peruviano‘.