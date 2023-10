Picerno-Foggia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Picerno-Foggia, match valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Il Foggia fuori casa vorrà fare punti importanti che potrebbero attestarla come una delle pretendenti al titolo di regina del Girone C di questa edizione del campionato. Il Picerno dopo un buon inizio di stagione sembra aver smarrito la vittoria. Si parte alle 18.00 in diretta su Sky Sport 251 e NOW