Pescara-Recanatese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pescara-Recanatese, match dello stadio Adriatico valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Gli uomini di Zdenek Zeman, dopo la sconfitta subita contro la Torres capolista, vogliono immediatamente riscattarsi per restare a contatto con le prime posizioni della classifica. La squadra marchigiana, dal suo canto, sta sorprendendo tutti con un settimo posto in piena zona playoff e ha intenzione di trovare conferme. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 29 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

SEGUI LA DIRETTA

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA