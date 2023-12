Pescara, Zeman resta ricoverato in clinica: sta bene, ma il suo ritorno in panchina può slittare

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sulle condizioni di Zdenek Zeman, colpito da ischemia transitoria. Fortunatamente per l’allenatore del Pescara si è trattato di un malore leggero, ma per precauzione resterà comunque ricoverato presso la clinica “Pierangeli” ancora per una decina di giorni. Nonostante sia stabile, sempre per agire con la massima prudenza è possibile che il suo ritorno in panchina possa slittare. Zeman vorrebbe tornare a guidare la squadra al più presto, tuttavia sarà necessario attendere – l’inizio del 2024, nella migliore delle ipotesi, oppure un paio di mesi. Il tecnico boemo si sottoporrà infatti a tutti gli accertamenti del caso per valutare se sarà necessario o meno un intervento chirurgico.