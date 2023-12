Manchester United, ten Hag: “Abbiamo giocato un buon calcio in Champions League”

Il tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, ha commentato a caldo la sconfitta contro il Bayern Monaco nell’ultima partita della fase a gironi di Champions League: “La prestazione è stata positiva nonostante alcuni errori individuali: non meritavamo di perdere. Dobbiamo essere più costanti. Ciò su cui lavorerò è migliorare la squadra, e responsabilizzare i giocatori“.

“Abbiamo giocato un buon calcio in Champions League. Hojlund ha segnato 5 gol e la nostra interpretazione è stata buona. Ora dobbiamo trasferire tutto ciò in Premier League perché… vogliamo tornare in Champions League – ha aggiunto l’allenatore olandese, che infine ha parlato dei tanti infortuni contro il Bayern – Avevamo bisogno di nuove energie, ma le opzioni davanti erano limitate“.