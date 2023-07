Perugia, è Francesco Baldini il nuovo allenatore

di Valerio Carriero 7

Il Perugia riparte da Francesco Baldini. In attesa di capire se il Grifo sarà riammesso in Serie B o prenderà parte al prossimo campionato di Serie C, è stata scelta la guida tecnica. L’ex allenatore di Trapani, Catania e Vicenza è arrivato nella mattinata di lunedì allo Stadio Curi. Nelle immagini diffuse sui social dal club, Baldini ha visitato le strutture al fianco del presidente Massimiliano Santopadre. Pronto dunque a dirigere questa prima fase di preparazione a Pian di Massiano, prima del ritiro a Pieve Santo Stefano (Arezzo) dall’1 all’11 agosto.