Inter, in ritiro arrivano i big: ecco Barella, Bastoni e Calhanoglu insieme a Thuram e Frattesi

Il ritiro dell’Inter da oggi è da considerarsi al completo. In queste ore infatti hanno raggiunto Appiano Gentile anche i big nerazzurri come Barella, Dimarco, Bastoni e Calhanoglu oltre ai nuovi acquisti Thuram e Frattesi. Presente anche Onana, che però attende la chiusura della trattativa che dovrebbe portare il portiere al Manchester United. Questi giocatori ovviamente non prenderanno parte alla prima amichevole stagionale degli uomini di Simone Inzaghi, attesi domani dal match con il Lugano alla Pinetina. Nel frattempo c’è grande attesa per la chiusura dell’affare Cuadrado, ingaggiato a parametro zero: l’accordo dovrebbe essere chiuso sulla base di un contratto annuale da 2.5 milioni.