Paul Pogba, AFP riporta il messaggio ai presunti estorsori: “Avrete sempre un posto nel mio cuore”

L’AFP riporta dei retroscena sul confronto che Paul Pogba ha avuto con gli indagati per il presunto rapimento a scopo di estorsione che sarebbe avvenuto nel marzo 2022. Davanti ai due giudici istruttori, lo scorso 15 settembre presso il tribunale di Parigi, Pogba ha assicurato che i sospettati “avranno sempre un posto nel mio cuore”. E ancora: “Avevo molto rispetto per tutte quelle persone, erano come la mia famiglia. La verità verrà fuori”. Cinque conoscenti del giocatore della Juventus sono rinviati a giudizio per estorsione armata, sequestro di persona e associazione per delinquere. Tutti negano la propria colpevolezza. Secondo quanto riporta RMC Sport, nel corso del confronto, il calciatore avrebbe spiegato di aver aiutato “volontariamente” i suoi cari, ma di essersi rifiutato, nel settembre 2021, di donare sette milioni di euro a tre di loro.