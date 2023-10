Luis Rubiales squalificato dalla Fifa per tre anni

La Commissione Disciplinare della FIFA ha squalificato Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola (RFEF), per tre anni da tutte le attività legate al calcio a livello nazionale e internazionale, per via del bacio non consensuale alla giocatrice Jenni Hermoso durante i festeggiamenti dei Mondiale vinto dalla Spagna. Secondo l’ente disciplinare della Fifa è stato violato l’articolo 13 del codice Fifa. Rubiales era stato sospeso provvisoriamente per un periodo iniziale di 90 giorni. “Il signor Rubiales è stato informato oggi dei termini della decisione della Commissione Disciplinare della FIFA. In conformità con le pertinenti disposizioni del Codice Disciplinare FIFA, ha dieci giorni di tempo per richiedere una decisione motivata, che, se richiesta, sarà successivamente pubblicata su legal.fifa.com. La decisione resta soggetta a possibile ricorso dinanzi alla Commissione d’Appello della FIFA”, si legge nella nota. La FIFA “ribadisce il suo impegno assoluto a rispettare e proteggere l’integrità di tutte le persone e a garantire il rispetto delle regole fondamentali di una condotta dignitosa”.