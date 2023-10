Colombia, proseguono le ricerche per trovare il papà di Luis Diaz

Proseguono in Colombia le ricerche per trovare il papà dell’attaccante del Liverpool Luis Diaz, sequestrato sabato scorso insieme alla moglie, poi rilasciata. Sono stati istituiti posti di blocco e la polizia ha offerto una ricompensa pari a 45mila euro per chiunque fornirà informazioni utili alla sua liberazione. Luis Manuel Diaz e’ stato rapito nella zona di Barrancas insieme alla moglie da alcuni malviventi arrivati in moto mentre facevano rifornimento a un distributore di benzina. “Tutte le forze di sicurezza sono impegnate per liberarlo”, ha assicurato il presidente del Paese sudamericano, Gustavo Petro.