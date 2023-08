Tony Arbolino rimarrà in Moto2 il prossimo anno. Il pilota italiano ha rinnovato il contratto con il team Elf Marc VDS per il 2024 e sarà compagno di squadra di Filip Salac. Niente MotoGP quindi per il giovane pilota, al momento in lotta per il titolo di Moto2 con Pedro Acosta. Arbolino ha dodici punti di svantaggio sul primo classificato, ma la stagione è ancora lunga.

