Panathinaikos: Fatih Terim sarà il nuovo allenatore dei greci

Fatih Terim ripartirà dalla Grecia e dal Panathinaikos. A 70 anni compiuti, il tecnico turno, conosciuto anche in Italia per essere stato sulla panchina del Milan nei primi anni del 2000m ha deciso di ritornare in auge e di accettare le avanches del club greco.

Terim sostituisce l’esonerato Ivan Jovanovic. Sarà la terza avventura fuori dal suo paese per l’ex ct turco, che in passato ha allenato Fiorentina. A rendere ufficiale l’arrivo del tecnico turco in Grecia, è arrivato un comunicato ufficiale del Panathinaikos che ha presentato difatti il nuovo allenatore.