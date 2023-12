Lazio, è emergenza per Sarri: alla ripresa out Immobile, Luis Alberto e Romagnoli

Due giorni di riposo, ma adesso, per la Lazio, è tempo di tornare a lavorare nel centro sportivo di Formello. La truppa di Sarri, infatti, si è ritrovata per iniziare a preparare la sfida al Frosinone di venerdì 28 dicembre all’Olimpico. All’appello, però, mancano Immobile, Luis Alberto e Romagnoli, oltre a Basic e Cataldi. Il capitano è alle prese con un trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra e sarà out per una quindicina di giorni, stesso tempo che servirà allo spagnolo per tornare in campo. Più chance di essere in campo, invece, per Romagnoli, tenuto a riposo precauzionale contro l’Empoli, ma che potrebbe rientrare tra i convocati per il prossimo match.