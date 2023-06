Pagelle Lecco-Foggia 3-1: voti e tabellino finale ritorno Playoff Serie C 2022/23

Il Lecco è in Serie B. Una frase che ai tifosi manzoniani mancava da 50 anni e che ora, grazie all’impresa di mister Foschi, può essere gridata. Il match di ritorno contro il Foggia ha dimostrato come i nerazzurri abbiano avuto nel complesso più soldità mentale per arrivare in Serie B. Infatti, anche nella gara di ritorno il Foggia va subito avanti, ma alla lunga esce la forza del Lecco che con un super Lepore e con il subentrato Lakt confeziona la rimonta perfetta che vale la Serie B. Queste le pagelle ed il tabellino del match.

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

Lecco-Foggia 3-1 (Bjarkason, 33′ e 88′ Lepore, 77′ Lakti)

LECCO: Melgrati 6; Celjak 6,5, Bianconi 6, Battistini 6 (83′ Stanga SV); Lepore 9, Girelli 6,5 (66′ Zambataro 6,5), Galli 6,5 (62′ Lakti 7), Zuccon 6, Giudici 6,5; Pinzauti 6,5 (83′ Toridni SV), Buso 6,5 (66′ Doudou 7). All. Foschi 8

FOGGIA: Dalmasso 4,5; Leo 6, Kontek 5,5, Rizzo 5,5; Garattoni 6,5, Frigerio 5,5 (70′ Iacoponi 5) , Di Noia 6,5 (60′ Vacca), Schenetti 6,5, Bjarkason 7; Peralta 6 (69′ Petermann 6), Ogunseye 5 (57′ Beretta 5). All. Rossi 5.

Arbitro: Davide Di Marco 6,5

Ammoniti: 60’ Buso (Lec), 66’ Frigerio (Fog), 68’ Beretta (Fog), 80’ Mangni (Lec), 90’+5 Schenetti (Fog), 90’+5 Zambataro (Lec), 90’+6 Garattoni (Fog)