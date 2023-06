Wta 125 Gaiba 2023, Errani e Vinci insieme al Veneto Open: è subito show a ‘Gaibledon’

Prenderanno domani il via gli incontri del main draw del WTA 125 di Gaiba, giunto alla sua seconda edizione. Seconda testa di serie del tabellone è Sara Errani, che domenica – a sorpresa – si è presentata al Tennis Club Gaiba con una compagna d’allenamento d’eccezione, ovvero Roberta Vinci. “Sara questa settimana era da sola – ha detto la pugliese, ex n.7 del mondo – così ne ho approfittato per accompagnarla. Spero di poterle dare il mio contributo. Mi fa piacere tornare a colpire qualche palla sui campi da tennis: l’amore per questo sport rimarrà sempre. Gaiba? Trovare l’erba in Italia è particolare, quasi strano. Il Centrale è molto bello: ho saputo che lo scorso anno c’è stata qualche difficoltà coi campi, ma vedo che è stato fatto un grande lavoro e sono migliorati tantissimo”.

L’esordio di Sara Errani avverè martedi contro la britannica Katie Swan, mentre nella giornata inaugurale di lunedì ci sarà spazio per un’altra delle favorite: Olga Danilovic, numero 4 del seeding, opposta all’italiana Alessandra Teodosescu. In seguito toccherà all’altra wild card azzurra Lisa Pigato affrontare Ana Konjuh, mentre a chiudere il programma del Centrale (non prima delle 18) sarà il big match fra la statunitense Sofia Kenin, ex campionessa Slam, e la slovena Tamara Zidansek. Sul Campo 1, sempre dalle 13, le sfide Han-Yuan e Rosatello-Jang.