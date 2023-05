Nuova indagine su Massimo Ferrero dalla Procura di Paola

È stata notificata la chiusura di una nuova indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Paola contro Massimo Ferrero. Per l’ex presidente della Sampdoria, già indagato per bancarotta, una nuova inchiesta che coinvolge anche la figlia Vanessa, il nipote Giorgio – Vanessa in qualità di amministratrice unica della Ellemme Group Srl e Giorgio in qualità di amministratore unico della Eleven Finance Srl – e cinque dirigenti dell’Unicredit. La procura ipotizza il reato di bancarotta preferenziale, che si sarebbe verificata alla società Ellemme Group, di cui Ferrero è accusato di essere l’amministratore di fatto. Le indagini sono tese a dimostrare sono tese a dimostrare che la società Ellemme sarebbe finita in dissesto a causa di pagamenti preferenziali diretti proprio all’istituto di credito coinvolto. Dai pagamenti sarebbero quindi rimasti fuori diversi creditori, tra i quali lo Stato italiano.