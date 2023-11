Novara-Pergolettese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Novara-Pergolettese, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa hanno l’assoluta necessità di inanellare qualche punto per cercare di risalire la china visto l’ultimo posto in classifica nel Girone A. Contro una Pergolettese che stanzia a metà classifica e che cercherà di mettere punti in saccoccia per avvicinarsi alla zona playoff. Match che partirà dalle ore 14.00 e che sarà in diretta su Sky Sport 254 e NOW.