Nigeria flop all’esordio, presidente Federcalcio irrompe nello spogliatoio e insulta ct e giocatori

Deludente pareggio contro la Guinea Equatoriale all’esordio in Coppa d’Africa per la Nigeria e il passo falso nella prima giornata del girone A non è piaciuto al presidente della Federcalcio, Musa Gusau, che secondo quanto riferisce la stampa africana avrebbe fatto irruzione nello spogliatoio della Nazionale delle Super Aquile e avrebbe rivolto insulti e frasi impronunciabili nei confronti del ct Pereiro e dei giocatori. Lo stesso commissario tecnico avrebbe a sua volta incolpato Osimhen e compagni per i due punti persi.