Roma: Dybala si allena da solo a Trigoria, Joya punta il Verona

Il periodo buio della Roma sembra non avere fine con la sconfitta con il Milan che ha fatto sprofondare la squadra di José Mourinho al nono posto in classifica. L’inizio di 2024 dei giallorossi è stato nettamente al di sotto delle aspettative, ma è ancora presto per alzare bandiera bianca: la Champions è infatti distante solo cinque punti e il calendario ha in programma tre partite alla portata dei capitolini che nelle prossime settimane giocheranno contro Verona, Salernitana e Cagliari. Le speranze di rialzare la testa già nella sfida dell’Olimpico, contro i gialloblù, passano dalla presenza in campo di Paulo Dybala. La Joya è consapevole del difficile momento che sta attraversando la squadra e, dopo aver saltato la trasferta di San Siro, si è recato a Trigoria nel giorno di riposo della squadra per un allenamento supplementare. L’obiettivo è quello di essere regolarmente in campo contro il Verona, per provare a rimettere sui binari giusti una Roma che, senza l’argentino, sembra sempre più in balia del proprio destino.