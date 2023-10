Dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale a Coverciano poiché coinvolto nel caso scommesse, Sandro Tonali ha ripreso ad allenarsi con il Newcastle. Il centrocampista ha fatto ritorno in Inghilterra e, come riportato da talkSPORT, oggi si è presentato regolarmente al centro sportivo dei Magpies per allenarsi con i compagni.