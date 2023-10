Nazionale, Di Lorenzo: “Forti quanto l’Inghilterra. Dobbiamo dimostrarlo”

Giovanni Di Lorenzo ha parlato nella vigilia della partita fra Italia ed Inghilterra. Gli azzurri torneranno a Wembley dopo che l’ultima volta in quello stesso stadio si è scritta storia azzurra. Ora sono cambiate un pochino di cose e deve arrivare una prestazione convincente per la Nazionale di Luciano Spalletti.

Le parole di Di Lorenzo: “Loro sono una grandissima squadra con grandissime individualità. Ma noi siamo forti, bisognerà dimostrarlo domani sera. Abbiamo lavorato davvero bene in questo raduno e ci sono tutti i presupposti per fare una buona partita domani. Io conosco di più il mister, ma vedo grande disponibilità da parte di tutti. Spalletti è molto carico per questa nuova avventura, siamo tutti pronti a seguirlo per fare bene con la Nazionale. Tornare in questo stadio mi fa ricordare dei bei momenti vissuti con la Nazionale, qui abbiamo giocato più di una partita non solo la finale. A marzo a Napoli hanno giocato meglio di noi, sono stati superiori, ma quella di domani sarà un’altra partita. Sarà un bel test anche per noi per capire a che livello siamo“.