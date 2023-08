Newcastle, in arrivo anche Livramento: investimento da 46,5 milioni di euro

Il Newcastle continua a investire. Secondo quarto riportato dai media inglesi, è quasi fatta per il 20enne terzino destro Tino Livramento, un’operazione da circa 46,5 milioni di euro, bonus inclusi. Una maxi-plusvalenza per i Saints, che appena due anni fa lo avevano prelevato dal Chelsea per 5 milioni di sterline. Il giocatore ha effettuato appena due gare nella scorsa stagione, dopo il lungo stop per la rottura del crociato anteriore ad aprile 2022.