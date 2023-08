Conference League 2023/24: già fuori il Basilea, bene Club Brugge e Besiktas

Basilea già fuori dalla Conference League, dopo aver sfiorato la finale nella passata edizione. Non basta agli svizzeri il successo contro il Tobol per 1-2, dopo il clamoroso ko dell’andata. Sfida firmata dalle reti di Kade al 26esimo e dal rigore di Augustin qualche minuto più tardi. Decisivo il penalty dei Kazaki sul finale della prima frazione, trasformato da Deble. Successo anche per il Bodo Glimt che si prende il passaggio del turno, vincendo anche la sfida di ritorno contro il Bohemians per 4-2. Sblocca il risultato Sorli al 22’, è poi Matousek a pareggiare dopo qualche minuto. Sul finale della prima frazione Moumbagna allunga nuovamente, ma al 55esimo è Krapka a ritrovare il 2-2. Decisive le reti sul finale di Gronbaek e Sorensen. Cede il Club Brugge per 1-0 contro l’Aarhus, ma passa ugualmente il turno grazie al successo dell’andata. A firmare il match è la rete di Beijmo al terzo minuto di gioco. Sono poi Cuypers, Tissoudali e Gerkens a completare il tabellino dei marcatori, vane le reti di Kapralik e Bari. Vittoria anche per il Plzen che si impone per 2-1 sul Drita con i gol di Durosinmi e Jirka. A conquistare il passaggio del turno è anche il Besiktas ai danni del Tirana, che cede per 2-0: decisive le reti di Amartey al 57esimo e Aboubaka al 75′. Pareggio che vale il passaggio del turno per il Twente, termina 1-1 la sfida di ritorno contro l’Hammarby. Dopo la rete di Erabi al 38esimo, si è giunti ai supplementi, dove è bastato il gol di Taha per dare il successo ai nederlandesi.