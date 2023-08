Zaniolo saluta Mancini: “Mi hai dato fiducia quando nessuno mi conosceva. Eternamente grato”

“Eternamente grato a te mister per quello che hai fatto per me, per la fiducia che mi hai dato quando ancora nessuno sapeva chi fossi! Ti auguro il meglio in tutto e per tutto! Grazie!”. Con questo messaggio l’attaccante classe 1999 del Galatasaray e della nazionale, Nicolò Zaniolo saluta Roberto Mancini nel giorno delle dimissioni del ct azzurro. Nel settembre 2018, ancora prima di esordire in Serie A, Zaniolo fu convocato da Mancini per le prime due partite della UEFA Nations League, diventando il quarto calciatore a prendere parte ad una convocazione a Coverciano senza aver mai giocato nella massima serie. Prima di lui solo Raffaele Costantino, Massimo Maccarone e Marco Verratti. L’esordio arrivò il 23 marzo 2019, all’età di 19 anni e 8 mesi, nella partita delle qualificazioni europee, vinta per 2-0 contro la Finlandia a Udine.