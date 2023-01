Vialli, Bernardeschi: “Ci ha dato moltissimo, senza di lui non avremmo vinto Europei”

“Gianluca è stato tutto, ha fatto tantissime cose per tante persone. Mi ritengo molto fortunato ad averlo incontrato, ho avuto la fortuna di passare tanto tempo con lui. Era un uomo straordinario, con i suoi insegnamenti, i suoi discorsi e le parole che usava con noi durante gli Europei è stata una delle chiavi per far sì che tutto quello che è avvenuto accadesse: senza di lui quell’Europeo non l’avremmo vinto“. Così Federico Bernardeschi, ai microfoni di Sky Sport 24, ricorda Gianluca Vialli, scomparso quest’oggi a 58 anni. L’ex giocatore di Fiorentina e Juventus, ora al Toronto, ha proseguito: “Quando parlava lui non volava una mosca, c’era un silenzio assoluto, perchè lui arrivava dove voleva arrivare. Aveva questo dono che ha trasmesso a tutti in un modo eccezionale e che rimarrà sempre dentro di noi. Lo ascoltavi e poi eri carico a mille, lui dava tutto, lo faceva per ognuno di noi. Lui era il filo conduttore di tutto. Se pensiamo a tutto quello che stava affrontando e a tutto quello che ci ha dato è davvero pazzesco… Se avesse ricevuto anche l’1% di quello che ha dato a noi ne sarei felice perché è inestimabile quello che ci ha trasmesso”.