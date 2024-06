Verso Euro 2024: poker Olanda in amichevole contro il Canada, segna anche Frimpong

Ottima prestazione dell’Olanda in amichevole contro il Canada e buona la prima delle due per l’avvicinamento agli imminenti Europei 2024 in Germania. La nazionale di Koeman era l’unica in campo oggi tra quelle che rivedremo nella rassegna continentale fra pochi giorni e ha ben figurato contro i nordamericani, vincendo al De Kuip di Rotterdam con un netto poker, mettendo in mostra un’ottima tenuta difensiva e tante risorse lì davanti per far male.

Dopo un primo tempo equilibrato, in cui il pallino del gioco è comunque tra le mani dei padroni di casa, ma senza occasioni degne di nota, nella ripresa pronti-via e Depay la sblocca da solito trascinatore, dando il via alle danze. Passano pochi minuti, infatti, e su un gol in cui ci sono da valutare ben tre potenziali posizioni di fuorigioco, Frimpong, l’esterno del Bayer Leverkusen annichilito di recente dall’Atalanta, ha una duplice chance e segna nella seconda conclusione a disposizione, con un tiro a giro da ottima posizione. Di lì a poco arriverà anche il tris, con il solito opportunismo del lungagnone Weghorst, mentre nel finale, quando ormai questa amichevole ha pochissimo da dire, c’è il quarto gol firmato da Van Dijk sugli sviluppi di un calcio da fermo e con un’uscita rivedibile del portiere delle foglie d’acero.