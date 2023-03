Usa, Gregg Berhalter torna in corsa per il posto da Ct

Il suo contratto è scaduto il 31 dicembre 2022, ma in futuro Gregg Berhalter potrebbe tornare ad essere il commissario tecnico della nazionale statunitense di calcio. La Us Soccer Federation aveva aperto un’indagine indipendente su un vecchio caso di violenza domestica. Oggi la Federazione a stelle e strisce ha annunciato la fine delle indagini, autorizzando Berhalter a candidarsi per riprendere il suo posto in panchina. Il caso che riguardava il tecnico risaliva al 1992 e “data la mancanza di informazioni o prove che suggeriscono un comportamento simile dopo questo incidente, non vi è alcuna base per concludere che l’assunzione del signor Berhalter creerebbe rischi legali”, si legge nel rapporto, dove il tecnico viene elogiato per la sua “franchezza“. “Vista la conclusione degli inquirenti per cui non sussistono ostacoli giuridici al suo impiego, Gregg Berhalter rimane candidato alla carica di ct della nazionale maschile”, si legge nella nota.