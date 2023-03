Uruguay, successo in amichevole contro la Corea del Sud: decisivo un gol di Vecino

Matias Vecino decisivo anche in Nazionale. Il centrocampista della Lazio, infatti, ha realizzato la rete decisiva che ha permesso al suo Uruguay di stendere 2-1 la Corea del Sud in amichevole. Nel primo tempi i sudamericani erano andati in vantaggio grazie a Coates, mentre ad inizio ripresa ci ha pensato Hwang In-Beom a ristabilire l’equilibrio nel match. Al 63′, però, Vecino ha riportato avanti i suoi consegnando loro la vittoria. In campo dal primo minuto anche il difensore del Napoli Kim MinJae nel club asiatico, mentre Olivera non ha disputato neanche un minuto nell’Uruguay.