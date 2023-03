Nuovo direttore Rai Sport, Repubblica: “Bulbarelli, Lollobrigida o Gandolfi. Spunta ipotesi Varriale”

di Redazione 68

Le dimissioni di Alessandra De Stefano aprono il casting per la guida di Rai Sport. Marco Franzelli è stato nominato direttore ad interim, ma intanto si fanno i primi nomi per la successione. Secondo Repubblica, tra i profili figurano Auro Bulbarelli in quota Lega e, più vicini a FdI, Marco Lollobrigida e Sabrina Gandolfi. Un’ipotesi remota è quella che porta ad Enrico Varriale, considerato di area 5 Stelle ma recentemente coinvolto in una vicenda giudiziaria legata alla sfera privata.