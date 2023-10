“La prestazione c’è stata, ci è mancato qualcosa sotto porta. Come squadra, come singoli, siamo forti. Ce la giochiamo con tutti, ma dobbiamo essere convinti di noi stessi”. Lo ha detto a Rai Sport l’esterno azzurro Destiny Udogie dopo la sconfitta dell’Italia per 3-1 contro l’Inghilterra, nel match valido per le qualificazioni agli Europei del 2024.