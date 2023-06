Uruguay, Bielsa ok: 2-0 a Cuba in amichevole

Buona anche la seconda per l’Uruguay di Marcelo Bielsa. Dopo la vittoria con il Nicaragua, la Celeste si è imposta 2-0 su Cuba in amichevole. Al 27′ Facundo Torres ha aperto le marcature su rigore, prima del raddoppio siglato da Maximiliano Araujo, unico giocatore in campo anche nel primo match. Tante seconde linee e nuovi giocatori per Bielsa, che testa la rosa in vista dei primi impegni ufficiali. In campo si è visto Mauricio Lemos, difensore dell’Atletico Mineiro con un passato in Italia con la maglia del Sassuolo. Ci sarà tempo invece per rivedere all’opera le stelle, a partire da Federico Valverde (Real Madrid), Darwin Núñez (Liverpool) e Rodrigo Bentancur (Tottenham).