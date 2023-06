Partita d’addio di Riquelme, gli invitati: Messi c’è, tanti ex Serie A. Martin Palermo assente

Ci sono voluti otto anni. Alla fine però la partita d’addio al calcio di Juan Roman Riquelme è realtà e avrà luogo domenica alla Bombonera. Tanti gli invitati, tra tecnici, amici, ex compagni di squadra. E sono numerosi i nomi di lusso, alcuni confermati ufficialmente dallo storico ‘Dieci’ in conferenza stampa: su tutti ovviamente Leo Messi, seguito da Carlos Bianchi. Il più forte e l’allenatore più amato. Grande spazio per molti giocatori che hanno militato in Serie A. Leandro Paredes e Angel Di Maria (giocatori in attività reduci dalla stagione con la Juventus), ma anche Ezequiel Lavezzi (ex Napoli), Nicolas Burdisso (ex Inter e Roma, ora ds della Fiorentina), Walter Samuel (ex Inter e Roma), Fernando Gago (ex Roma), Gabriel Heinze (altro ex giallorosso), Rodrigo Palacio (ex Inter, Genoa), Ever Banega (anche lui ex nerazzurro), il Ct ed ex giocatore di Lazio e Atalanta Lionel Scaloni, l’ex Catania Pablo Ledesma. E poi c’è un grande assente: Martin Palermo. L’attuale allenatore del Platense è costretto a saltare l’ultima esibizione del suo ex compagno, come ha riferito il presidente del club Sebastián Ordoñez ai microfoni di Radio La Red: “Palermo non andrà, giochiamo lo stesso giorno”. Il Platense infatti è impegnato con l’Arsenal Sarandì.

Gli invitati secondo TYC Sports

Carlos Bianchi

Lionel Messi

Coco Basile

Maxi Rodríguez

Guillermo Barros Schelotto

Gustavo Barros Schelotto

Hugo Ibarra

Sebastián Battaglia

Sergio “Manteca” Martínez

Blas Giunta

José Pekerman

Fernando Gago

Leandro Paredes

Lionel Scaloni

Walter Samuel

Pablo Aimar

Roberto Ayala

Ángel Di María

Ezequiel Lavezzi

Éver Banega

Gabriel Heinze

Lucho González

Sergio Romero

Juan Pablo Sorín

Javier Mascherano

Javier Saviola

Clemente Rodríguez

Claudio Morel Rodríguez

Antonio Barijho

Óscar Córdoba

Daniel “Cata” Dïaz

Pablo Ledesma

Rodrigo Palacio

Nicolás Burdisso