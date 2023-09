Sarà l’israeliano Snri Levy ad arbitrare la sfida tra Lettonia e Italia, valida per le qualificazioni agli Europei Under 21. Levy sarà coadiuvato dai connazionali Rostislav Talis e Zeev Vladimir Frankel come assistenti di linea ed Erez Papir come quarto uomo. Il match è in programma venerdì alle 16:00 ora italiana.