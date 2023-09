Nazionale, Donnarumma: “Da Buffon ho imparato tutto”

“Gigi l’ho trovato sempre uguale, la stessa persona che con grande entusiasmo aiuta tutti. Già soltanto la sua presenza ti dà una forza in più, siamo contenti di averlo con noi”. Così Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale e del Psg, in una diretta social da Coverciano: “Da Buffon ho imparato tutto: dalla tecnica, allo stare in porta. L’ho osservato sempre, ad esempio il non farsi prendere dall’emozione. E’ stato il numero 1 in tutto, mi ha sempre dato tanti consigli e da lui c’è solo da imparare. Il suo record? E’ difficile, è un obiettivo che uno si pone per migliorare sempre”.

E sull’arrivo di Spalletti: “Con Spalletti ci stiamo trovando bene, non lo conoscevo ma sappiamo tutti cosa ha fatto l’anno scorso. Sicuramente faremo un grande percorso, siamo contenti ed ottimisti. Faremo grandi cose. Ora abbiamo due partite importanti, che non possiamo sbagliare. Andremo in Macedonia per cercare di vincere, come poi a Milano contro l’Ucraina. Con la Macedonia non c’è voglia di rivalsa, dobbiamo pensare a noi. Sappiamo che non siamo andati al Mondiale per quella partita, siamo arrabbiati e vogliamo tutti fare bene per vincere. E’ un campo difficile, c’è da stare attenti con la convinzione di fare grandi cose”.