Lituania-Montenegro, gol Krstovic: destro decisivo dell’attaccante del Lecce (VIDEO)

di Marzia Bosco 1

Termina in pareggio Lituania-Montenegro valevole per la quinta giornata dei gironi di Qualificazione all’Europeo 2024. Dopo lo svantaggio, la formazione di Radulovic torna in pari grazie alla rete messa a segno da Krstovic: destro decisivo dell’attaccante del Lecce, di seguito il video del gol.