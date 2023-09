Under 19, Corradi: “Essere campioni d’Europa in carica è una responsabilità”

Bernardo Corradi è il nuovo ct dell’Italia Under 19. L’ex attaccante è stato promosso dall’U17 e raccoglie la pesante eredità di Bollini, visto che la Nazionale U19 azzurra è campione d’Europa in carica. Quest’oggi a Prato la conferenza stampa dal ritiro degli azzurrini: “Prima di tutto ci tengo a ringraziare Prato e tutti coloro che si sono prodigati per metterci nelle migliori condizioni di lavorare. Ho avuto la fortuna di vestire la maglia della Nazionale da calciatore e capisco l’emozione che questi ragazzi stanno provando nel vedere quanto entusiasmo c’è in giro per l’Italia nel vedere la maglia azzurra. Abbiamo da poco intrapreso un nuovo percorso con l’Under 19: essere campioni d’Europa è una responsabilità, perché dobbiamo essere all’altezza del gruppo che ci ha preceduto e che ha raggiunto il risultato. C’è grande consapevolezza del nostro lavoro e quello di tutte le Nazionali giovanili che lo scorso anno ci ha portati alle fasi finali delle competizioni con Under 17, Under 19, Under 20 e Under 21, ma anche e soprattutto voglia di proseguire su questa strada grazie al lavoro dei ragazzi, di ogni componente dello staff e degli osservatori che monitorano già dall’Under 15 i nostri giovani”.