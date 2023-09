Caso Spagna, Hermoso denuncia Rubiales in Procura a Madrid: azione legale per il bacio forzato

Dalle parole, ai fatti. La calciatrice spagnola Jennifer Hermoso ha denunciato presso la Procura generale di Madrid il presidente – attualmente sospeso – della Federcalcio di Spagna Luis Rubiales per l’episodio del bacio forzato durante i festeggiamenti per la vittoria dei Mondiali femminili in Australia. Lo ha reso noto la stampa iberica, che ha raccontato come già ieri la giocatrice si sia recata nel capoluogo per la prima deposizione.