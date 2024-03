L’Under 19 azzurra è uno spettacolo: Corradi batte la Georgia 5-0 e vola agli Europei

L’Italia Under 19 travolge la Georgia 5-0 e si qualifica, da detentrice del titolo, alla fase finale degli Europei Under 19, in programma in Irlanda del Nord dal 15 al 28 luglio. La nazionale di Bernardo Corradi chiude a punteggio pieno il gruppo 5 della fase élite e lo fa con una prestazione da incorniciare al Teghil di Lignano Sabbiadoro con le reti di Pafundi, Palestra, Zeroli, Sia e Di Maggio. Agli azzurrini bastava un punto per staccare il pass, ma nessuno in casa Italia sembra avere voglia di accontentarsi. Dopo tre minuti un fallo di mano in area georgiana è punito dall’arbitro con il calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Pafundi che spiazza il portiere e firma il gol del vantaggio. Al 15′ c’è la prima e unica occasione per gli ospiti. Basiladze corre in profondità e fa a sportellate con Chiarodia, poi cerca un diagonale che termina la sua corsa di poco fuori dallo specchio della porta. Al 22′ c’è il raddoppio. Palestra raccoglie una corta respinta della difesa e dal limite dell’area lascia partire un sinistro a giro che si infila all’incrocio dei pali. Dopo una traversa colpita da Mane al 29′, c’è spazio anche per il tris al 32′. L’azione è spettacolare: Ciammaglichella e Palestra dialogano sulla destra. Cross al centro per Pafundi, che imbuca per Misitano. Lo scarico per Zeroli è un assist troppo ghiotto per il milanista che a botta sicura non sbaglia. Nella ripresa si abbassano i ritmi, ma l’Italia non perde l’occasione per dilagare sul punteggio e lo fa con due nuovi entrati. Al 67′ Sia si presenta a tu per tu col portiere, lo aggira e appoggiare in rete a porta sguarnita. All’80’ è il turno di Di Maggio che rientra sul destro e sfodera un rasoterra micidiale che non lascia scampo a Kurtanidze. L’unica consolazione per la Georgia è un rigore parato dall’estremo difensore ospite a Misitano dopo un fallo in area di Geguchadze su Sia. La sostanza non cambia. L’Italia è tra le otto migliori d’Europa a livello under 19.