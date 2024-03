Shakira, nuovo affondo ai danni di Piqué: “Mi stava trascinando giù, ora mi sento libera”

Se dovessimo scegliere una canzone per la telenovela Shakira-Piqué, questa sarebbe “Senza Fine” di Gino Paoli. Sì, perché a distanza di quasi due anni dal comunicato congiunto in cui i due annunciavano la fine della loro storia, continuano ad essere scoccate frecce velenose da parte dell’uno nei confronti dell’altro. L’ultimo riferimento all’argomento proviene da Shakira con un nuovo affondo ai danni dell’ex difensore del Barcellona. Ospite al programma televisivo “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, la pop star ha parlato del suo nuovo album “Las Mujeres Ya No Lloran” (“le donne non piangono più”), spiegando di non avere pubblicato alcun disco negli ultimi sette anni “a causa del fattore marito. Stavo pubblicando canzoni qua e là, ma è stato davvero difficile per me mettere insieme un corpo di lavoro. Ora sono senza marito. Lui mi stava trascinando giù, ora sono libera. Ora posso davvero lavorare con serenità“.

Con il nuovo album Shakira sembra rinata dopo la rottura con Piqué: “Avevo bisogno di sentirmi meglio, stavo ricostruendo me stessa e l’unico modo per essere di nuovo completa era la musica, perché è il mio collante. Mi sono sentita molto meglio scrivendo tutto quello che provavo”, ha detto la cantante colombiana, che non è nuova a tale atteggiamento. Ha fatto scalpore, ad esempio, il brano “Bzrp Music Sessions #53” in cui Shakira ridicolizzava la giovane modella Clara Chia, la donna con cui Piqué l’aveva tradita, con versi come “hai scambiato una Ferrari con una Twingo” e “un Rolex con un Casio”, oltre ad attacchi ancora più diretti al suo ex come in una delle prime frasi in cui la cantante, riferendosi a Piqué, dice “ti dai tante arie da campione/ma quando avevo bisogno di te hai mostrato la tua parte peggiore”. Una storia che sembra doversi protrarre ancora a lungo.