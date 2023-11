Ucraina-Italia, Spalletti: “Vogliamo difendere il titolo europeo”

“Noi siamo quelli che hanno vinto l’ultimo europeo e dobbiamo difendere il titolo che abbiamo a casa: e non c’è modo migliore che farglielo rivedere un altro europeo ai nostri tanti italiani che hanno a cuore le sorti della squadra”. Lo ha detto Luciano Spalletti ai microfoni di Alessandro Antinelli, in collegamento con Rai Sport, nell’ambito dell’esclusiva Rai sugli azzurri, a proposito dell’obiettivo qualificazione per l’Italia in vista della partita di stasera contro l’Ucraina. Match che si gioca a Leverkusen: “Questa della Germania – continua il ct della nazionale – è una comunità tra le più popolate di quelle italiane all’estero, c’è una grande passione dietro di noi a cui dobbiamo fare riferimento e rendere conto”. Promosso Raspadori dopo il match con la Macedonia:“Penso che abbia fatto una buonissima gara. Se gioca? Parlando di formazione si può confermare e all’inizio e vedere dove può arrivare. Ha fatto quei metri che ci vogliono per direzionare sempre la loro costruzione – ha aggiunto Spalletti – per andare a legare il gioco con il centrocampo. E’ un buon finalizzatore, gli manca solo un po’ di struttura però io ritengo molto positiva la sua prova”.