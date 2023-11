Italia Under 21, Nunziata: “Vogliamo rimanere primi nel girone, siamo una squadra con giocatori forti”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match Irlanda-Italia, valevole per le qualificazioni all’Europeo Under 21, il ct degli azzurrini Carmine Nunziata ha presentato la gara: “La speranza era di arrivare a quest’impegno da primi nel girone. Lo siamo, ma adesso dobbiamo cercare di rimanerci. Siamo una squadra con dei valori e con giocatori forti, perciò credo che i risultati dipendano da noi e non dagli avversari. Ovviamente ci sono sempre altri fattori, ma le possibilità di fare bene sono molte se giochiamo come sappiamo“.

Reduce dal netto successo ai danni di San Marino, l’Italia dovrà alzare il livello di concentrazione perché si prospetta un match diverso e Nunziata è il primo ad esserne consapevole: “Con tutto il rispetto per San Marino, l’Irlanda è una squadra di fascia superiore. Dovremo comunque cercare di riproporre lo stesso gioco, oltre che fare una partita di intensità e da squadra. Affronteremo un avversario che ti viene addosso con un paio di giocatori di qualità“.

Infine, sui giocatori che partiranno titolare: “Farò qualche cambio rispetto al match con San Marino. Non ho ancora deciso chi farà il trequartista, magari potrebbe esserci un giocatore più d’inserimento che di qualità. E’ un peccato che possano giocare solo 11 ragazzi visto che ce ne sono davvero tanti che stanno facendo bene“.