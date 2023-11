Dakar 2024 in Arabia Saudita, svelato il percorso: “Un tuffo in un oceano di sabbia tra canyon e vulcani”

E’ stato svelato il percorso della Dakar 2024. Si correrà dal 5 al 19 gennaio in Arabia Saudita con un format di gare unico. Saranno 590 i concorrenti nella competizione. Il direttore dell’evento David Castera ha annunciato le tappe della corsa: “I piloti e le squadre saranno impegnati in deviazioni ai piedi dei vulcani con slalom tra i canyon e zone estremamente rocciose prima di arrivare al deserto. Abbiamo accettato la sfida di tornare in Arabia Saudita, sarà la più impegnativa di sempre. Sarà un tuffo in un oceano di sabbia, seguendo sempre lo spirito dei pionieri. I partecipanti si ritroveranno dispersi nel deserto al tramonto e non ci saranno cali di intensità fino all’arrivo a Yanbu il 19 gennaio”. Il percorso prevede l’apertura della corsa il 5 gennaio, con i primi 27km di ambientamento. La carovana si dirigerà verso est e sarà impegnata in tre prove speciali di oltre 400km e una tappa maratona l’8 gennaio. Il 10 gennaio ci sarà una tappa breve da 118% al 100% sabbia tra Al-Hofuf e Shubaytah. La sesta tappa sarà divisa in due giorni, con 818km di cui 584 speciali. Dopo il trasferimento a Riyad, i partecipanti avranno un giorno di riposo, il 13 gennaio. La settima tappa sarà la più lunga dell’edizione con 873km di cui 483 di maratona. Il 18 gennaio, prima dell’ultima tappa a Yanbu, ci sarà la corsa a Alula-Yanbu, che l’anno scorso mise a dura prova le gomme a causa dell’asfalto fortemente abrasivo. Insomma, il 2024 del mondo dei motori si aprirà nel migliore dei modi.