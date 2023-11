Ucraina-Italia, l’ex arbitro Gavillucci sul mancato rigore: “Non capisco Manzano”

L’ex arbitro di Serie A Claudio Gavillucci, ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport, ha detto la sua sul contatto Cristante-Mudryk nel finale di Ucraina-Italia: “Da arbitro, era più facile dal campo fischiare il rigore che non fischiarlo, perché la dinamica porta a interpretare l’intervento di Cristante come negligente. In area di rigore chi arriva prima sul pallone tra l’attaccante e il difensore vince. Dal punto di vista del Var, i replay che sono passati in tv non chiariscono del tutto. Se dovessimo dare una percentuale, a mio avviso andrebbe a favore del contatto. Evidentemente il Var non aveva immagini chiare e se non lo sono al 100%, ha le mani legate. Nella spartizione delle responsabilità, me ne ha di più l’arbitro in campo che il Var“.

Gavillucci ha poi proseguito: “Avrei giustificato l’arbitro se avesse dato un’ammonizione per simulazione. Col mancato intervento, non riesco a dare una giustificazione a Manzano. In questo episodio non siamo di fronte a un cosiddetto rigorino. Siamo davanti a un caso differente rispetto al rigore fischiato a Thuram in Inter-Frosinone. Qui c’è una dinamica chiara: Cristante cerca di intervenire sul pallone, non lo trova e l’attaccante lo anticipa. L’intensità del contatto conta poco in questo frangente. Se avesse fischiato il calcio di rigore, nessuno avrebbe potuto contestarlo. Oggi invece siamo qui a chiederci perché non è stato fischiato, già questo ci dà la risposta sulla decisione. Se domenica sera in Juve-Inter dovesse capitare una cosa del genere e non venisse fischiato rigore, ne parleremmo poi per 15 anni“.

Infine Gavillucci assolve il Var: “Non mi sento di colpevolizzare più di tanto il Var che comunque deve operare all’interno di un protocollo chiaro e stretto, dove se non c’è un’evidenza al 100% non può intervenire. Mi farebbe piacere ascoltare l’audio tra l’arbitro Gil Manzano e il Var. Perché se Manzano dice di aver visto il contatto ma di non averlo reputato sufficiente per un rigore, allora mette fuori gioco il Var. A quel punto sarebbe errore dell’arbitro al 100%“.